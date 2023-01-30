Житель Кузбасса потратил деньги с чужой банковской карты на вещи для будущего ребенка

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 35-летний мариинец похитил у пенсионерки деньги с банковской карты и потратил их на продукты и вещи для будущего ребенка. Об инциденте рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Пожилая женщина забыла свою банковскую карту на терминале оплаты в магазине. Это заметил мужчина, стоявший позади нее. Но вместо того, чтобы отдать хозяйке платежное средство, он забрал его себе. В соседнем магазине мужчина купил детские пеленки, пинетки и ползунки для своего ребенка, который вскоре должен был родиться, а в другом магазине – продукты питания. После этого он выкинул карту.

Между тем пенсионерка заметила пропажу и обратилась в полицию. Похитителя задержали.

Мариинец признал вину, раскаялся в содеянном и возместил причиненный ущерб. В итоге суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. Также мужчину обязали возместить в федеральный бюджет около 13 тысяч рублей, затраченных на оплату адвоката.