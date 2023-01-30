В Кузбассе женщину будут судить за кражу двух велосипедов

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Юрге будут судить 34-летнюю женщину, которая похитила из подъезда два велосипеда. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию за помощью обратились жительницы многоквартирного дома из села Проскоково. У них из подъезда пропали велосипеды общей стоимостью около 14 000 рублей. Стражи порядка оперативно установили похитительницу и задержали ее вместе с украденными велосипедами по дороге в деревню Филоново, где та живет.

На фигурантку завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас оно передано в суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.