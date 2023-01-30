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НовостиОбщество30 января 2023 2:45

Житель Кузбасса отсудил у бывшего работодателя 270 тысяч рублей за профзаболевание

Мужчина проработал 24 года подземным крепильщиком на металлургическом комбинате
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке судебные приставы взыскали с металлургического комбината 270 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу бывшего сотрудника. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Мужчина проработал на предприяитиии 24 года подземным крепильщиком. Из-за длительного воздействия локальной вибрации новокузнечанин получил профессиональные заболевания. Мужчина вынужден был постоянно проходить медикаментозное лечение, принимать обезболивающие препараты. Он обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с комбината, его требования были удовлетворены.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства организации-должника, находящиеся в банке, а также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. После этого компенсация морального вреда была выплачена.