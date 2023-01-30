«Ростелеком» подключил видеонаблюдение и Wi-Fi в школах Кемеровской области

Фото: пресс-служба Ростелеком.

Компания «Ростелеком» в Кемеровской области завершила работы в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Специалисты установили камеры видеонаблюдения и развернули сеть Wi-Fi в 633 зданиях общеобразовательных учреждений региона.

Целью проекта является обеспечение безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет и обеспечение базовой безопасности образовательного процесса.

«В результате реализации федерального проекта новые технологии стали доступны в сельских школах, находящихся в отдаленных населенных пунктах Кемеровской области. В кузбасских учебных заведениях качественный и безопасный беспроводной интернет, доступ учеников и педагогов к информационным сервисам — повседневная необходимость. Современная инфраструктура, которую мы строим вместе с «Ростелекомом» в Кемеровской области, призвана сделать учебный процесс в нашем регионе более безопасным, продуктивным и комфортным», — отметила министр образования Кемеровской области Софья Балакирева.

За 2021 и 2022 годы специалисты «Ростелекома» установили на входных зонах школ более 2 200 камер видеонаблюдения, разместили 600 видеорегистраторов, организовали более 12 500 точек доступа Wi-Fi.

«”Информационная инфраструктура” — это социально важный и стратегически значимый для нашей компании проект. Мы проделали большую работу совместно с Министерством образования и Министерством цифрового развития и связи Кузбасса, уверены, что нововведения будут способствовать цифровой трансформации системы образования в регионе и позволят сделать учебный процесс для всех участников более эффективным и интересным», — сказал директор Кемеровского филиала «Ростелекома» Алексей Михайлов.