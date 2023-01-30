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НовостиОбщество30 января 2023 3:59

31 января на трассе в Кузбассе введут временные ограничения движения транспорта

Это связано с буровзрывными работами при строительстве Северо-Западного обхода Кемерова
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

31 января на участке дороги Кемерово – Яшкино – Тайга будут введены временные ограничения движения транспорта. Об этом предупредили в администрации правительства Кузбасса.

Движение автомобилей временно приостановят из-за буровзрывных работ, необходимых при строительстве Северо-Западного обхода Кемерова. Ограничения будут действовать на 29-м километре трассы Кемерово – Яшкино – Тайга с 13:00 до 17:00. В этот период рабочие произведут два взрыва. Движение между взрывами будет разрешено.