31 января на трассе в Кузбассе введут временные ограничения движения транспорта

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

31 января на участке дороги Кемерово – Яшкино – Тайга будут введены временные ограничения движения транспорта. Об этом предупредили в администрации правительства Кузбасса.

Движение автомобилей временно приостановят из-за буровзрывных работ, необходимых при строительстве Северо-Западного обхода Кемерова. Ограничения будут действовать на 29-м километре трассы Кемерово – Яшкино – Тайга с 13:00 до 17:00. В этот период рабочие произведут два взрыва. Движение между взрывами будет разрешено.