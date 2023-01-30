В Новокузнецке растет заболеваемость COVID-19 и ОРВИ

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке медики отмечают рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Кузнецов.

За прошедшую неделю в «красные зоны» обратились 1148 взрослых пациентов (на прошлой неделе - 1048) и 1852 ребенка (неделей раньше было 1658). На станцию скорой помощи зарегистрировано 474 вызова в день (при среднем показателе 460).

Кроме того, за последние пять дней в ковидарии поступило 12 человек. Глава Новокузнецка рассказал, что коечный фонд госпиталей для больных коронавирусом на данный момент составляет 60 коек, 31 из них занята.