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НовостиОбщество30 января 2023 6:11

В Новокузнецке растет заболеваемость COVID-19 и ОРВИ

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке медики отмечают рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Кузнецов.

За прошедшую неделю в «красные зоны» обратились 1148 взрослых пациентов (на прошлой неделе - 1048) и 1852 ребенка (неделей раньше было 1658). На станцию скорой помощи зарегистрировано 474 вызова в день (при среднем показателе 460).

Кроме того, за последние пять дней в ковидарии поступило 12 человек. Глава Новокузнецка рассказал, что коечный фонд госпиталей для больных коронавирусом на данный момент составляет 60 коек, 31 из них занята.