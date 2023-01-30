Фото: администрация г. Кемерово

За выходные с улиц Кемерова вывезли более 21 тысячи кубометров снега. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Дорожники работают круглосуточно. Ночью последствия снегопада устраняли 78 единиц спецтехники. Днем на дороги города вышли 137 машин и 195 рабочих.

Работы ведутся во всех районах города.

Замечания и предложения по уборке снега кемеровчане могут оставить на круглосуточной «горячей линии» МБУ «Кемдор» 67-00-00.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кемерове за выходные выпала половина месячной нормы осадков.