В Кемерове инспекторы ГИБДД наказали более 150 водителей за один день

Фото: архив "КП"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кемерове инспекторы ГИБДД пресекли за один день более 150 нарушений со стороны водителей и около 20 - со стороны пешеходов. В ведомстве подвели итоги Единого дня безопасности, который проводился 27 января.
Целью рейдов было предупреждение аварий, в том числе с участием детей.
В ходе проверок сотрудники Госавтоинспекции поймали четырех нетрезвых водителей, восемь человек, которые управляли машинами с нарушениями светопропускной способности стекол, а также двух автомобилистов без прав. Еще 25 водителей были привлечены к ответственности за нарушение правил пользования ремнем безопасности, а 14 автолюбителей - за непредоставление преимущества пешим участникам дорожного движения.