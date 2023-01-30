В Кемерове инспекторы ГИБДД наказали более 150 водителей за один день

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове инспекторы ГИБДД пресекли за один день более 150 нарушений со стороны водителей и около 20 - со стороны пешеходов. В ведомстве подвели итоги Единого дня безопасности, который проводился 27 января.

Целью рейдов было предупреждение аварий, в том числе с участием детей.

В ходе проверок сотрудники Госавтоинспекции поймали четырех нетрезвых водителей, восемь человек, которые управляли машинами с нарушениями светопропускной способности стекол, а также двух автомобилистов без прав. Еще 25 водителей были привлечены к ответственности за нарушение правил пользования ремнем безопасности, а 14 автолюбителей - за непредоставление преимущества пешим участникам дорожного движения.