В Кузбассе открыли четыре новых ФАПа

Фото: пресс-служба АПК.

Сразу четыре новых современных медицинских пункта открылись в Мариинском муниципальном округе взамен устаревших сельских ФАПов. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Теперь жители сел Мальковка, Приметкино, Большой Антибес и поселка Первомайский – всего 1156 человек - будут обеспечены доступной и качественной медицинской помощью. Модульные ФАПы построены с учетом сибирского климата: в здании есть центральное отопление, горячая и холодная вода, санузел, система вентиляции с кондиционером. Все медицинские пункты укомплектованы современным медоборудованием.

Модульные ФАПы были построены по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Всего с 2020 года в Мариинском округе появилось шесть ФАПов.