В Кузбассе похолодает до -28 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие дни в Кузбассе ожидается смена погоды: похолодает и закончится снег. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, во вторник, 31 января, ночью столбики термометров будут показывать -10...-15 градусов, местами опускаться до -20... -25, днем -7... -12. Ветер прогнозируется юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12. Ночью возможен небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. Также будет изморозь, туман, на дорогах гололедица

В среду, 1 февраля ночные температуры составят -18 … -23, местами -28, дневные -8 … -13, местами -18. Ветер сменит направление на северо-восточное, но будет дуть с прежней силой. Будет малооблачно, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

В четверг, 2 февраля, ночью прогнозируется -18 … -23, местами -28, днем -11 … -16, местами -5 … -10. Ветер станет переменным, 2-7 метров в секунду. Осадков не ожидается. На дорогах по-прежнему будет гололедица.