В Кузбассе будут судить бывшего директора хлебокомбината, который задолжал сотрудникам более 12 млн рублей

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе перед судом предстанет бывший директор АО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат», который обвиняется в невыплате заработной платы работникам. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Руководитель не платил сотрудникам деньги с августа 2021-го по март 2022 года и в результате задолжал им более 12,4 млн рублей. Работники хлебокомбината – а пострадали 205 человек - обратились в правоохранительные органы. Проверка показала, что директор имел реальную финансовую возможность выплатить сотрудникам зарплату, но потратил деньги на финансирование текущей деятельности предприятия и погашение обязательных платежей.

Сейчас долги перед всеми работниками уже погашены. В счет возмещения ущерба на имущество бывшего директора был наложен арест.

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего руководителя, передано в суд.