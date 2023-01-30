Кузбасс присоединился к акции «Письмо защитнику Отечества»

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Она стартует по всей России 1 февраля.

Инициатива Министерства обороны РФ приурочена ко Дню защитника Отечества.

С 1 по 15 февраля можно будет подготовить поздравления военнослужащим, выполняющим боевые задачи в ходе специальной военной операции, как от себя лично, так и групповые.

К участию в акции приглашены школьники, воспитанники детских домов, активисты военно-патриотических клубов, юнармейских, поисковых, музейных объединений, молодежных общественных организаций.

Для проведения акции «Письмо защитнику Отечества» организаторы рекомендуют взаимодействовать с военными комиссариатами, общественными организациями и ветеранскими объединениями.

Подготовленные материалы с пометкой «Письмо защитнику Отечества» необходимо направлять по адресам: Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе Минобороны России, 129090, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр.1; Дом офицеров Западного военного округа Минобороны России, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 20.

Подобная акция уже стала в России традиционной. Так, в октябре прошлого года Министерство обороны организовывало ее совместно с Министерством народного просвещения в рамках «Уроков Мужества».