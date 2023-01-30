Горнолыжный курорт Кузбасса продолжает обновлять рекорды

Фото: пресс-служба АПК

В спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш» подсчитали, что количество посещений в сезоне 2022-2023 года на 39 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом сезоне в Шерегеше начала работать объездная дорога из поселка, которая существенно снизила время в пути до подъемников. Также туристов к месту отдыха доставляет электропоезд «Шерегеш-экспресс».

- К каждому сезону мы открываем для гостей новые возможности. Так, в этом сезоне в секторе «Б» запустили первую трассу с вечерним освещением, благодаря чему кататься можно до 22 часов. Появился единый ски-пасс для всех туристов, а для кузбассовцев действует программа лояльности с кэшбеком. СТК «Шерегеш» признан лучшим горнолыжным курортом Сибири, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Кроме кузбассовцев, как уточнили в пресс-службе администрации регионального правительства, курорт посещают жители Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи, Южно-Сахалинска, Красноярска, Абакана, а также туристы из Белоруссии и Казахстана.

На курорте по поручению главы региона работает программа возврата части потраченных на отдых средств для жителей Кузбасса - они могут вернуть средства за пользование гостиницами, ресторанами, подъемниками, спа-центрами и банями.