В Кузбассе мечтавшая о щенке девушка пошла на преступление

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новокузнецке будут судить 23-летнюю мошенницу из Красноярска, похитившую щенка померанского шпица. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию обратилась 49-летняя новокузнечанка, ставшая жертвой обмана. Она рассказала, что разместила в интернете объявление о продаже померанского шпица за 35 тысяч рублей. На ее сообщение откликнулась потенциальная покупательница. Девушка приехала за щенком и показала заводчице скрин-квитанции о «переводе». При этом она пояснила, что деньги придут позже, так как она производила оплату якобы с кредитной карты. Продавщица поверила и отдала щенка, однако деньги ей так и не пришли.

Женщина обратилась в полицию, и вскоре похитительницу и щенка нашли в съемной квартире. Девушка пояснила, что всегда мечтала иметь такую собаку, но денег на покупку у нее не было. Шпица вернули законной владелице, а на жительницу Красноярска завели уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Сейчас девушка находится в СИЗО в Омске. Примечательно, что ей инкриминируют совершение аналогичных преступлений на территории Омской области и Красноярского края.