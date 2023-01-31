В Кузбассе драгдилера приговорили к 13 годам колонии

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе суд приговорил 43-летнего кемеровчанина, торгующего наркотиками, к 13 годам лишения свободы. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчину задержали в августе 2022 года в ходе спецоперации. Автомобиль, на котором передвигался наркоторговец, остановили на трассе в Топкинском округе. В салоне оперативники обнаружили свертки с наркотиками. В ходе следствия правоохранители установили, что мужчина пытался продать запрещенные вещества в крупном и особо крупном размерах. Одну партию наркотиков он привез в Кемерово из Новосибирска. Вторую забрал в Москве - эти вещества предназначались для сбыта в Красноярском крае. На драгдилера завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 30 УК РФ - ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1).

Топкинский городской суд признал кемеровчанина виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима.