В Кузбассе автомобиль скорой помощи вновь застрял в снегу

Фото: архиви "КП" Фото: Адриана РОМАНОВА.

В Березовском автомобиль скорой помощи увяз в снегу, спеша на вызов к пациенту. Об этом сообщили местные жители.

Инцидент произошел на улице Каменной. Очевидец рассказал, что скорая забуксовала и не смогла проехать по занесенной снегом улице частного сектора. По словам горожан, снег там выше колена.

- Наши мужчины тащили человека до машины скорой помощи, он задыхался, в машине ему оказывали помощь, - написал местный житель.

Напомним, что в начале января в Березовском произошел подобный случай на этой же улице. Тогда из-за неубранного снега застряли целых две машины скорой помощи.