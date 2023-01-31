Второе высшее образование в области искусства в Кузбассе можно будет получить бесплатно

Фото: пресс-служба АПК.

Со следующего года в Кемеровском филиале РГИСИ можно будет бесплатно получить второе высшее образование. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Постановлением Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина кузбасский вуз был включен в перечень образовательных учреждений, где жители страны могут бесплатно получить второе и последующее высшее образование в области искусства. Губернатор Кузбасса назвал это «большой степенью доверия» и «высокой оценкой» проводимой Кемеровским филиалом РГИСИ работы.

- Для региона это прекрасная возможность привлечь талантливых людей, которые осознанно выбирают данное направление для получения профессии, — подчеркнул глава региона.

Набор абитуриентов будет объявлен в мае этого года. Поступить можно будет на специальности «Режиссура театра» и «Режиссура кино и телевидения». Возраст абитуриентов не ограничен, однако учиться будет возможно только очно. Для поступления в вуз необходимо пройти творческое испытание, сдать литературу и русский язык.

Напомним, кемеровский филиал РГИСИ открыл первый набор студентов в 2022 году.