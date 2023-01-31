В праздновании 405-летия Новокузнецка примет участие Владимир Машков

В праздновании 405-летия Новокузнецка примет участие актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Договоренность об участие артиста в праздничных мероприятиях была достигнута накануне. Сейчас Владимир Машков находится в Кузбассе. Его рабочий приезд связан с кемеровским кластером искусств, однако актер нашел время, чтобы посетить свой родной город Новокузнецк.

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

- Сегодня встретились с ним в театре кукол «Сказ», обсудили городские проекты и конечно, мероприятия к 405-летию Новокузнецка. Владимир Львович охотно принял предложение - принять участие в праздничном событии, - сообщил Сергей Кузнецов.