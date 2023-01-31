За сутки пожарные Кузбасса спасли из огня 13 человек

Фото: архив "КП" Фото: Павел КЛОКОВ

За последние сутки сотрудники МЧС Кузбасса спасли 13 человек при пожарах в многоквартирных домах. ЧП произошли в Гурьевске и Новокузнецке.

В Гурьевске вечером загорелся трехэтажный дом на улице Кирова. К моменту прибытия подразделений пожарной охраны в подъезде наблюдалось задымление. Трое жильцов успели эвакуироваться самостоятельно, еще 11-ти потребовалась помощь спасателей. Специалисты вывели людей по лестничным маршам на свежий воздух. В результате пожара в квартире на первом этаже обгорели стены, пол и мебель на общей площади 28 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Через несколько часов помощь пожарных потребовалась жителям многоэтажки на улице Пушкина в Новокузнецке. Там загорелась квартира на третьем этаже, из-за чего был задымлен весь подъезд. Бойцы провели поквартирный обход, в результате которого были спасены двое человек. Общая площадь пожара составила 22 квадратных метра. В огне пострадали мебель, стены и вещи. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем.

Сотрудники МЧС по Кемеровской области напомнили, что при обнаружении признаков возгорания необходимо незамедлительно звонить по телефонам пожарно-спасательной службы: «01» и «101» или «112» (с мобильного).