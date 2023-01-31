Глава Кузбасса попал в рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев занял 19-ое место в рейтинге глав регионов по упоминаемости в соцмедиа за 2022 год. Топ-20 руководителей регионов подготовил сервис «Медиалогия».

Имя Сергея Цивилева в прошлом году прозвучало более 184 тысяч раз.

Первое место в рейтинге занял глава Чечни Роман Кадыров (3 706,87 тысячи сообщений), следом за ним идет мэр Москвы Сергей Собянин (1 704,8 тысячи сообщений). Последнее, 20-е место, занял губернатор Курской области Роман Старовойт (178, 53 тысячи сообщений).