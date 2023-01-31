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НовостиПроисшествия31 января 2023 5:59

Прятавший наркотики между полок в гипермаркете кузбассовец проведет 10 лет в тюрьме

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке вынесен приговор драгдилеру, который делал закладки между полок в гипермаркете. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ночью работники торговой организации обратили внимание на странного мужчину, который прятал что-то под полками. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили у новокузнечанина свертки с наркотиками. Такие же были и под полками.

Оказалось, что мужчина приехал в Новокузнецк из Белова, чтобы забрать из тайника крупную партию запрещенных веществ. Наркотики он планировал продавать в родном городе через систему «закладок», однако вместо этого прикрепил сверки с запрещенными веществами под полками гипермаркета.

Суд признал мужчину виновными и назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.