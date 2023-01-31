Викторина о фильмах и сериалах: проверь свои знания вместе с Goodline!

Викторина «ГУД КВИЗ» доступна бесплатно на приставке «Большое ТВ» от Goodline.

В конце прошлого года кузбасский интернет-провайдер Goodline анонсировал запуск серии квизов на знание российского и зарубежного кинематографа. Викторина «ГУД КВИЗ» доступна абсолютно бесплатно на приставке «Большое ТВ» от Goodline.

Популярность квизов растет с каждым годом, игрокам нравится проводить время с родными и близкими, соревнуясь за первенство дружной командой. Именно интерес абонентов в этому развлечению и стал причиной создания серии викторин о кино.

Фото: Goodline.

В каждом из раундов участники будут искать ответы на вопросы из самых различных сфер кинематографа:

актрисы и актеры, их биографии и самые яркие роли;

кино всех возможных жанров: от романтических мелодрам до захватывающих дух триллеров;

современные и ставшие легендарными сериалы прошлых десятилетий;

отечественные мультфильмы и шедевры зарубежной мультипликации;

закулисные события и скандалы, а также многое другое!

На данный момент доступны 3 полноценных выпуска для игры шумной компанией или в узком семейном кругу. Все, что понадобится для участия — смарт-пристава «Большое ТВ» для телевизора и смартфоны или листочки для фиксации ответов.

Фото: Goodline.

Приставка «Большое ТВ» от Goodline регулярно радует абонентов уникальным контентом. Помимо викторины команда провайдера запускала серию живых концертов «Good Live» и фитнес-проект «Good Fit» в период пандемии.

В «ГУД КВИЗ» от Goodline сыграли уже более 5000 человек, присоединяйтесь и вы!