Стало известно, когда в Кузбассе будет установлена трехметровая скульптура Святых мучеников

Фото: администрация Гурьевского муниципального округа.

Трехметровая скульптура Святых мучеников Гурия, Самона и Авива будет установлена в Гурьевске ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Об этом сообщили в администрации муниципального образования.

2023 год был объявлен в Гурьевском округе Годом семьи, любви и верности. Поэтому власти решили установить монумент покровителями супружества, брака и счастливой семьи, которыми являются Святые мученики Гурий, Самон и Авив.

Скульптор, член Союза художников России Константин Зинич рассказал, что скульптура Святых мучеников станет единственной в России. Она будет располагаться на гранитном постаменте и в высоту составит более трех метров. Установят монумент в Сквере металлургов.

Ранее «Комсомолка» писала, что установка скульптурной композиции Святых мучеников Гурия, Самона и Авива – это народный проект, все желающие могут принять участие с сборе средств.