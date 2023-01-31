В Кемерове автобус № 111 станет ходить чаще

Фото: администрация г. Кемерово

С 1 февраля у автобуса № 111, который следует от диспетчерской на проспекте Комсомольском до Токема, увеличится количество рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По будням и в субботние дни рейсов станет больше на 13 (было 70, будет - 83 рейсов), по воскресеньям – на 15 (увеличение с 64 до 79). В мэрии объяснили, что это сделано для улучшения транспортного обслуживания горожан.

Новое расписание в ближайшее время появится на остановках, УЕЗТУ, а также в мобильных транспортных приложениях. Уточнить расписание также можно по телефону 57-46-57.