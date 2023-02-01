В Кузбассе ввели режим «черного неба»

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В четырех территориях Кузбасса с 31 января объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

В Кемерове режим НМУ будет действовать до 18.00 среды, 1 февраля, в Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске - до 18.00 пятницы, 3 февраля.

На этот период предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу.

Напомним, что режим «черного неба» обычно вводится в связи с погодными условиями: повышением атмосферного давления, морозной безветренной погодой. В такие дни вредные выбросы от предприятий, автомобильные выхлопы и дым рассеиваются хуже и начинают накапливаться, поэтому появляется смог и неприятный запаха воздуха.