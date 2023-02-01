В Кузбассе арестовали голого водителя снегохода

Фото: Дирекция курорта Шерегеш.

В Шерегеше привлекли к ответственности нарушителя, который раздетый ездил на снегоходе по горнолыжной трассе, подвергая опасности других туристов. Об этом сообщили в Дирекции горнолыжного курорта.

Ранее в соцсетях появились кадры с курорта, на которых был запечатлен мужчина в одном нижнем белье, раскатывающий на снегоходе по трассам в секторе А. Сотрудники Дирекции установили личность и разыскали нарушителя, после чего полицейские задержали туриста.

На мужчину составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Суд назначил туристу трое суток ареста. Также ему придется заплатить штраф. Снегоход был отправлен на штрафстоянку.