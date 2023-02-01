Министерство образования Кузбасса и Яндекс подписали договор о сотрудничестве

Фото: пресс-служба АПК.

Министерство образования Кузбасса и Кузбасский региональный институт повышения квалификации подписали соглашение о сотрудничестве c Яндекс. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Договор касается взаимодействия в сфере образования и IT-образования, модернизации технологий и программ обучения школьников, а также реализации программ по повышению квалификации педагогов.

Глава региона Сергей Цивилев отметил, что в Кузбассе ведется комплексная работа для усовершенствования системы образования и подписанное соглашение - часть нее.

- Договоренности будут способствовать развитию совместных образовательных проектов и повышению качества подготовки специалистов в области информационных технологий, - отметил Сергей Цивилев.

Партнерство организаций подразумевает разработку и совместную реализацию образовательных проектов. В частности, будут работать «Лицей Академии Яндекса» (проект подразумевает создание условий для обучения школьников программирования и информационных технологий) и «Яндекс.Учебник» (это цифровая образовательная платформа).