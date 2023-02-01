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НовостиОбщество1 февраля 2023 2:33

В Кемерове закрыли крупный бизнес-центр

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

В Кемерове судебные приставы приостановили работу крупного бизнес-центра, расположенного на проспекте Советском. Об этом сообщили арендаторы.

- Бизнес-центр по адресу проспект Советский, 2/8 закрыт 31 января отделом судебных приставов, - сообщил один из местных жителей.

В здании располагалось почти 90 организацией, в том числе несколько фотостудий, сервисные центры, салоны красоты и магазины. Сейчас многие арендаторы в срочном порядке вывозят свое имущество.

По данным одного из арендаторов, бизнес-центр был закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности.