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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 4:04

В Кузбассе лось погиб под колесами автомобиля

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Таштагольском районе автомобилист сбил лося, в результате чего животное скончалось. Об этом сообщили очевидцы.

Инцидент произошел 31 января недалеко от Мундыбаша. Машина не успела затормозить, когда животное внезапно выскочило на магистраль. На кадрах с места аварии виден лось, лежащий на дороге, и помятый автомобиль. Сразу после ДТП животное было живо, однако позже местные жители сообщили, что лось от полученных травм умер.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Водитель иномарки в результате ДТП не пострадал.