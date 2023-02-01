В Кузбассе лось погиб под колесами автомобиля

В Таштагольском районе автомобилист сбил лося, в результате чего животное скончалось. Об этом сообщили очевидцы.

Инцидент произошел 31 января недалеко от Мундыбаша. Машина не успела затормозить, когда животное внезапно выскочило на магистраль. На кадрах с места аварии виден лось, лежащий на дороге, и помятый автомобиль. Сразу после ДТП животное было живо, однако позже местные жители сообщили, что лось от полученных травм умер.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Водитель иномарки в результате ДТП не пострадал.