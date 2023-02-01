В Кемерове на Радуге карета скорой столкнулась с иномаркой

Инцидент Кемерово/ ВКонтакте

Информация о ДТП появилась в сообществе «Инцидент Кемерово» во ВКонтакте. Как сообщил автор поста, на Детской поликлинике столкнулись машина скорой помощи и автомобиль Audi.

В ГИБДД по Кузбассу рассказали, что инцидент случился около 08.00 на перекрестке улицы Цимлянской и проспекта Шахтеров. Предварительно установлено, что карета скорой ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, на борту находился ребенок, а иномарка двигалась с улицы Институтской на разрешающий сигнал светофора.

- Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал, причинен материальный ущерб, - отметили в Госавтоинспекции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.