Труп кемеровчанки с ножевыми ранениями обнаружен в Рудничном районе

Фото: архив "КП".

В Рудничном районе Кемерова обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает паблик «Инцидент Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам подписчиков, у убитой произошел конфликт из-за молодого человека с другой женщиной, в результате чего последняя ударила оппонентку ножом и та скончалась.

Известно, что злоумышленницу уже задержали.

В СК редакции «КП»-Кемерово» подтвердили факт происшествия, однако не уточнили детали. Там рассказали, что на месте случившегося работают следователи, все обстоятельства устанавливаются.