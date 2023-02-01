Кемеровчане пожаловались на смог

Фото: Аман Ашимбаев

В сообществе «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте» пользователи поделились фотографиями густого смога, который сегодня утром «накрыл» город.

В комментариях к публикации подписчики также отметили, что в Кемерове также «воняет» из-за скопления веществ в воздухе.

Как уточнили редакции «КП»-Кемерово» в Гидрометцентре, в настоящее время в городе наблюдается антициклон, отсутствуют ветер и осадки, из-за чего был введен режим неблагоприятных метеоусловий. Там также отметили, что такие погодные условия сохранятся на ближайшие дни.