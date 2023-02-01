Суд продлил срок домашнего ареста бывшего главы правительства Кузбасса Телегина

Фото: пресс-служба АПК.

В ходе заседания Центрального районного суда Кемерова было принято решение о продлении домашнего ареста экс-главе правительства Кузбасса Вячеславу Телегину, о чем редакции «КП»- Кемерово» сообщил его адвокат Евгений Хайрулин.

- Срок продлен до 15 февраля, - сказал правозащитник.

Он также добавил, что защита Телегина выдвинула ряд ходатайств о смягчении запретов и некоторые из них были удовлетворены судом. Так, теперь бывший замгубернатора может находиться не только дома, но и на территории домовладения, а также в круг лиц, с которыми может общаться экс-чиновник, включили его супругу.

Как сообщалось ранее, в декабре Вячеслав Телегин стал фигурантом уголовного дела. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 3 февраля 2023 года.