«Шумно, дышать нечем»: кемеровчане попросили мэра ограничить проезд транспорта по улице Шорникова

Улица Шорникова. Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово.

Жители Кемерова попросили мэра города Дмитрия Анисимова закрыть проезд по улице Шорникова в ночное время. Соответствующее обращение было опубликовано в соцсетях градоначальника.

Долгое время сквозной проезд по улице Шорникова был закрыт, и автомобильное движение там было небольшое. Однако в связи с реновацией территории заискитимской части города и перекрытием улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина, по Шорникова было открыто сквозное движение. Местных жителей такое решение не устроило. Они пожаловались мэру на круглосуточный шум от машин.

- Жители, проживающие здесь, лишены сна. Улица узкая, машины двигаются круглосуточно, половину суток под окнами стоит пробка, утром и вечером, шумно, дышать нечем. Также не гнушаются проездом по улице и грузовики, - написал житель дома по улице Шорникова.

Он предложил властям ограничить проезд грузовиков по данной магистрали, а также запретить транспорту ездить в ночное время с 22.00 до 06.00.