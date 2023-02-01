Жительницы Кузбасса смогут принять участие в конкурсе «Женщины за здоровое общество»

Фото: АПК.

Инициативные жительницы Кемеровской области смогут стать участницами всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество», целью которого является выявление самых интересных проектов, направленных на повышение качества жизни людей, сохранение здоровья, а также формирование в социуме установок ответственного отношения к нему.

Отбор на конкурс пройдет по пяти номинациям: «Технологии для здоровья», «Женское здоровье», «Материнство и детство», «Здоровый образ жизни» и «Здоровье семьи». Кроме того, предусматриваются и три спецноминации: «Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении», «ЗОЖ-инфлюенсер» и «Многодетная Россия».

Чтобы стать участницей конкурса, необходимо подать заявку на платформе «Женщины за здоровое общество» до мая текущего года. Победителей определят на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 14-17 июня 2023 года, где конкурсантки смогут представить свои проекты.

В дальнейшем победительницам будет предоставлена возможность пройти программу профессиональной переподготовки «Лидерство в сфере общественного здоровья» на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, а также обеспечено информационное продвижение проектов и их участие в ведущих экономических форумах.