В Кемерове на сутки продлили режим «черного неба»

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В Кемерове на сутки продлили режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Режим НМУ будет действовать в областной столице до 18.00 четверга, 2 февраля. Напомним, что в других территориях - Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске - он введен до 3 февраля.

На период действия режима «черного неба» предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, а жителям - поменьше времени проводить на свежем воздухе.