Кузбассовцы предложили более 400 названий для нового моста через Томь

Фото: АПК.

По словам Сергея Цивилева, кузбассовцы активно участвуют в выборе названия и внешнего вида нового моста. Помимо голосования в соответствующем опросе на платформе «Кузбасс Онлайн», жители региона и сами проявляют инициативу и предлагают свои варианты.

- В настоящее время поступило более 400 предложений по названию моста, около 100 - по оформлению. Все они креативные, интересные, некоторые сопровождаются историческими или территориальными пояснениями, - сказал губернатор.

Известно, что на данный момент среди вариантов названия большинство голосов - 335 - отдано за вариант «Звездный», за «Крековский» проголосовали 112 человек, еще 82 лайка - за название «Северный».

Что касается вариантов оформления, то на текущий момент 219 человек проголосовали за украшение моста звездами разного размера по всей протяженности и подсветкой в виде звездного неба (при названии «Звездный»). Также 52 человека отдали предпочтение использованию гибкого неона по всему периметру, а 35 кузбассовцев предложили сделать подсветку в цветах флага Кемеровской области или Кемерова.

Чтобы предложить свой вариант, необходимо указать настоящее имя и телефонный номер, а предложение должно быть понятно сформулировано. Отмечается, что один вариант может быть отправлен лишь один раз.

Итоги голосования подведут 23 февраля.