В Кузбассе стартовала акция «ZащитникиКуZбасса.Спасибо»

Фото: АПК.

Патриотическая акция «ZащитникиКуZбасса.Спасибо» будет длиться с 1 по 23 февраля во всех муниципалитетах Кемеровской области и направлена на то, чтобы сказать слова благодарности жителям региона, которые в настоящее время выполняют задачи в рамках специальной военной операции.

Сделать это можно в трех форматах: «Живое письмо» (видеообращение, которое нужно разместить в своих соцсетях под хештегами #ZащитникиКуZбасса.Спасибо! #Живоеписьмо), «Письмо солдату» (письменное послание, которое можно дополнить или бумажными поделками) и «Фронтовая открытка».

Во всех муниципалитетах региона с 10 по 20 февраля буду установлены брендированные ящики, в которые нужно будет опустить свои письма для защитников. Кроме того, 10 февраля волонтеры раздадут специальные «Фронтовые открытки» - их также нужно будет положить в ящики.

Затем 20 февраля активисты передадут открытки и письма для централизованной отправки на фронт.