Новое медоборудование для фтизиатрической службы поступит в кузбасские города

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Как рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, материально-техническая база медучреждений региона систематически обновляется, за счет чего доступнее становятся высокотехнологичная помощь и диагностика.

- В настоящее время новое оборудование поступит в клиники Кемерова, Анжеро-Судженска, Юрги и Мариинска. Продолжим наращивать долю медтехники российского производства, а также проводить модернизацию и капитальный ремонт наших медицинских организаций, - подчеркнул Цивилев.

На данный момент в Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медцентр имени И. Ф. Копыловой уже поступил новый рентгеновский комплекс Р-600 «Полидиагност» на дистанционном управлении и с полной автоматизацией поворотного стола-штатива. На этом аппарате можно проводить все виды обследований, а диагностика будет более детальной и быстрой с меньшей дозой облучения.

Кроме того, в указанный медицинский центр доставили три палатных рентгеновских аппарата «ПАРУС». А комплекс «Р-500 «Дуограф» поступил также в филиалы центра имени И. Ф. Копыловой в Мариинске, Анжеро-Судженске и Юрге.

Отмечается, что все аппараты подключены к центральному архиву медизображений (ЦАМИ) - это позволяет получить консультацию специалистов в режиме реального времени.

Всего в 2022 году в кузбасские медицинские организации поступило три аппарата КТ, 14 аппаратов ИВЛ, 18 цифровых рентген-аппаратов, кислородная станция и другое оборудование, на что было направлено порядка 418 миллионов рублей.