Кемеровские власти потратят еще свыше 400 млн рублей на ремонт поликлиники № 5

Фото: архив "КП".

Накануне на сайте Госзакупок был опубликован контракт на проведение еще одного этапа ремонта «Кемеровской городской клинической клиники №5», согласно которому к 15 декабря текущего года подрядчик должен провести все необходимые работы.

Начальная стоимость контракта - 402 898 719 рублей. Заявки принимаются до 10 февраля. Отмечается, что по завершении работ подрядчик должен предоставить гарантию на пять лет.

Подчеркивается, что за первый этап ремонта здания поликлиники был уплачен 401 099 971 рубль.