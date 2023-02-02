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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 0:23

В Кузбассе предъявлено обвинение мужчине, который выстрелил из травматического пистолета в лицо подростку

Дома у 53-летнего юргинца нашли орудие преступления
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Юрге 53-летнему мужчине, который выстрелил в 14-летнего подростка из травматического пистолета, предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел еще в январе, но только сейчас стал широко обсуждаться в соцсетях. Известно, что мужчина поссорился с подростком, и во время выяснения отношений выстрелил в его сторону из травматического пистолета. Юношу госпитализировали с огнестрельным ранением лица.

Злоумышленника оперативно задержали. В его квартире нашли орудие преступления – травматический пистолет. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.