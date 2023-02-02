Фото: архиви "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе вновь начала расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. В период с 23 по 29 января было зарегистрировано 17,5 тысяч случаев инфицирования – это на 23,6 % больше, чем неделей ранее.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, на данный момент заболеваемость ОРВИ выше эпидемического порога на 12,7 %.

При этом по региону по-прежнему «гуляет» грипп. На прошлой неделе специалисты провели исследование клинического материала от 669 больных. Причину заболевания удалось установить в 102 случаях, из них 70,6 % приходится на вирус гриппа А и В. В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.

Напомним, что в декабре в Кузбассе фиксировался подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а на новогодних каникулах грипп и ОРВИ пошли на спад.