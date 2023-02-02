В Кемерове готовят площадку для игры в волейбол на снегу

Фото: администрация г. Кемерово.

На кемеровском стадионе «Химик» появится площадка для игры в волейбол на снегу. Об этом сообщили в городской администрации.

Сейчас специалисты федерации волейбола Кузбасса готовят снежное поле размером 16×8 м и двухметровой свободной зоной с каждой стороны. Снег будет максимально утрамбован, чтобы на нем можно было установить современные стойки и сетку. Уже через два-три дня на площадке можно будет начать тренировки.

Напомним, что демонстрационные соревнования по волейболу на снегу пройдут в рамках II Зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».