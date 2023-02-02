«Когда будут выдавать противогазы?»: жители Кемерова пожаловались на смог

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Кемерова пожаловалось на смог и неприятный запах от воздуха. Сообщения появились в соцсетях вечером 1 февраля.

Горожане опубликовали кадры, на которых из-за густого тумана практически невозможно разглядеть окружающие предметы. При этом жители жалуются, что от смога першит в горле.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

- Южный накрыло, фото и видео сделаны с 21:00 до 23:00. Внимание вопрос: когда будут выдавать противогазы?, - написал автор снимков.

В комментариях пользователи пишут, что подобная ситуация наблюдается не только в Кемерове, но и в других территориях Кузбасса.

Согласно данным мониторинга загрязненности в Кемерове утром 2 февраля в «старом центре» уровень достиг коричневого цвета, что характеризуется как «опасно для здоровья». В Центральном, Ленинском и Рудничном районах качество воздуха отмечено как «вредное».

Мониторинг загрязненности воздуха в Кемерове.

Напомним, что 31 января в Кузбассе был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Это в частности связано с морозной безветренной погодой, которая способствует накоплению вредных веществ в атмосфере. Предприятиям рекомендовано на период действия режима НМУ снизить выбросы, а жителям - меньше находиться на улице, не проветривать квартиры.