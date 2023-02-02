Кузбассовец угнал два автомобиля от дома несостоявшейся любовницы

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20-летний житель города Салаир приехал в город Белово на попутке на свидание с девушкой, с которой познакомился через Интернет. Однако общение офлайн не задалось: беловчанка пригласила кавалера в свою квартиру, но вскоре выставила за дверь.

Обозленный мужчина решил побыстрее вернуться домой. Поэтому без лишних колебаний вскрыл во дворе многоэтажки припаркованный "ВАЗ-2106", завел его и поехал. Машина, правда, вскоре заглохла: кончился бензин. Решив, что уехал он недалеко. салаирец вернулся пешком в тот же двор, вскрыл уже "семерку" и поехал домой на ней.

Добрался удачно. Угнанное авто парень бросил у соседнего дома и отправился домой. Но уже через несколько часов его задержали сотрудники полиции.

Машины возвращены владельцам. Возбуждены два уголовных дела за неправомерное завладение автомобилями без цели хищения, а это до пяти лет лишения свободы.