Избивший сожительницу до смерти кузбассовец ответит в суде

Фото: архив "КП".

Как сообщили в СК по Кузбассу, у 48-летнего беловчанина произошел конфликт с 30-летней сожительницей, в ходе которого он несколько раз ударил ее по голове. Спустя какое-то время мужчина заметил, что пострадавшая не подает признаков жизни и вызвал скорую, однако медики лишь констатировали смерть.

В результате кузбассовец стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Выяснилось, что ранее он был судим.

Следователи собрали достаточно доказательств, теперь дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.