Несколько самолетов задержались в Кемерове из-за неблагоприятной погоды

Фото: архив "КП".

Так, авиасудно до Казани должно было улететь еще вчера, однако рейс перенесли на утро сегодняшнего дня, 2 февраля, на 8.00. Тем не менее, по данным онлайн-табло, его вылет «ожидается».

Вместе с этим задержался самолет до Москвы, поскольку из столицы борт все еще не прибыл - теперь рейс запланирован на 14.20 вместо 6.50 по расписанию. Вылет в Сочи также откладывается до 14.10, тогда как по расписанию он должен был состояться в 7.10.

Пока что статус «по расписанию» сохраняется лишь у самолета до Новосибирска, вылет которого запланирован на 18.40.