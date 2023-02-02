В Кузбассе к 2024 году появится туристическая особая экономическая зона

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Как рассказал Сергей Цивилев, к 2024 году планируется создать особую экономическую зону туристско-рекреационного типа, поскольку в развитие туризма в Шерегеше и Междуреченске готовы вкладывать средства инвесторы.

- Уже есть понимание, насколько существенный экономический и социальный эффект эти проекты будут иметь в развитии сибирских регионов и всей России, - сказал кузбасский губернатор.

Кроме того, до конца 2025 года в СТК «Шерегеш», а именно - в секторе «Е», планируется построить гостиничный комплекс, а также конференц-зал на 300 мест и фитнес-центр, включающий в себя бассейн и SPA. А до конца 2031-го в секторе «Б» запланировано возведение горнолыжного комплекса стоимостью свыше 23 миллиардов рублей, включающего в себя рестораны, гостиницы, семь подъемников и разного уровня сложности склоны.

В целом план развития незастроенной территории СТК «Шерегеш» предполагает 37 апарт-комплексов, имеющих в общем 7 565 номеров, наземные парковки, термальные бассейны и ряд других инфраструктурных объектов.