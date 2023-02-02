Жительница Кузбасса ответит перед судом за фиктивную регистрацию шести иностранцев

Фото: архив КП, Веленгурин Владимир

В октябре прошлого года 46-летняя жительница поселка Ольжерас в Междуреченске фиктивно зарегистрировала шесть уроженцев ближнего зарубежья, за что получила по 100 рублей с каждого.

Об этом узнали правоохранители, в результате чего женщина стала фигуранткой соответствующего уголовного дела о фиктивной постановке на учет иностранца или лица без гражданства (ст. 322.3 УК РФ). Дознаватель установил, что обвиняемая при регистрации предоставляла недостоверную информацию и скрывала факт того, что граждане других стран будут жить не по указанному адресу.

На данный момент уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за инкриминируемое междуреченке преступление предполагает три года лишения свободы.