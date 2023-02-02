В Кузбассе наказали женщину, которая грубо выражалась в родительском чате

Фото: архив "КП"

В Новокузнецке оштрафовали женщину, которая позволила себе нецензурную лексику, общаясь в родительском чате. Об инциденте рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Ссора произошла в чате подготовительной группы одного из дошкольных учреждений, где состояло 29 человек. Одна из родительниц, отвечая на сообщение, оскорбила другую нецензурной бранью. Обиженная женщина, сделав скриншоты переписки, обратилась в прокуратуру.

В отношении грубиянки было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»).

Суд назначил новокузнечанке штраф в размере 5 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.